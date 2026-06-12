Concert Garçon, la Note ! Pur Sang Bar éphémère Fontaine-la-Gaillarde
Concert Garçon, la Note ! Pur Sang Bar éphémère Fontaine-la-Gaillarde jeudi 13 août 2026.
Fontaine-la-Gaillarde
Concert Garçon, la Note ! Pur Sang
Bar éphémère 18 Rue de l’Église Fontaine-la-Gaillarde Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Concert Garçon, la Note ! Pur Sang, folk .
Bar éphémère 18 Rue de l’Église Fontaine-la-Gaillarde 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 01 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Garçon, la Note ! Pur Sang
L’événement Concert Garçon, la Note ! Pur Sang Fontaine-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)