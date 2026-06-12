Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Garçon, la Note ! Pur Sang Bar éphémère Fontaine-la-Gaillarde

Concert Garçon, la Note ! Pur Sang Bar éphémère Fontaine-la-Gaillarde jeudi 13 août 2026.

Lieu : Bar éphémère

Adresse : 18 Rue de l'Église

Ville : 89100 Fontaine-la-Gaillarde

Département : Yonne

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Fontaine-la-Gaillarde

Concert Garçon, la Note ! Pur Sang

Bar éphémère 18 Rue de l’Église Fontaine-la-Gaillarde Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Concert Garçon, la Note ! Pur Sang, folk   .

Bar éphémère 18 Rue de l’Église Fontaine-la-Gaillarde 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 01 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Garçon, la Note ! Pur Sang

L’événement Concert Garçon, la Note ! Pur Sang Fontaine-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)