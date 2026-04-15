Concert Garçon la Note Restaurant El Tex Mex Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax

Concert Garçon la Note

Restaurant El Tex Mex 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Major 6

Sous le nom de Major 6 , Flora Estel et ses acolytes proposent un voyage dans le temps, sur les traces des pionniers de la Soul, et restituent avec fougue les titres les plus marquants de cette musique, au carrefour du rhythm’n’blues, Puissance, groove, arrangements musclés et mélodies addictives, un moment incontournable pour tous les fans de Ray Charles, Marvin Gaye, Wilson Pickett, the Supremes, Stevie Wonder, Donny Hathaway, Bill Withers, Four Tops … et tant d’autres légendes ! du gospel, du blues, du funk et de la pop

Flora Estel (Chant) Anna Deurre (Chant) Sacha Lay (Chant / Sax) Fabrice Camelio (Clavier) Jérôme Dubois (Trompette / Guitare) Aurélien Gody (Basse) Lilian Camelio (Batterie) .

Restaurant El Tex Mex 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax