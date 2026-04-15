Concert Garçon la Note Restaurant El Tex Mex Saint-Paul-lès-Dax
Concert Garçon la Note Restaurant El Tex Mex Saint-Paul-lès-Dax jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Paul-lès-Dax
Concert Garçon la Note
Restaurant El Tex Mex 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Major 6
Sous le nom de Major 6 , Flora Estel et ses acolytes proposent un voyage dans le temps, sur les traces des pionniers de la Soul, et restituent avec fougue les titres les plus marquants de cette musique, au carrefour du rhythm’n’blues, Puissance, groove, arrangements musclés et mélodies addictives, un moment incontournable pour tous les fans de Ray Charles, Marvin Gaye, Wilson Pickett, the Supremes, Stevie Wonder, Donny Hathaway, Bill Withers, Four Tops … et tant d’autres légendes ! du gospel, du blues, du funk et de la pop
Flora Estel (Chant) Anna Deurre (Chant) Sacha Lay (Chant / Sax) Fabrice Camelio (Clavier) Jérôme Dubois (Trompette / Guitare) Aurélien Gody (Basse) Lilian Camelio (Batterie) .
Restaurant El Tex Mex 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax
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