Visite guidée Saint-Paul-lès-Dax, la jolie voisine RDV Office de Tourisme Saint-Paul-lès-Dax
Visite guidée Saint-Paul-lès-Dax, la jolie voisine RDV Office de Tourisme Saint-Paul-lès-Dax mercredi 15 avril 2026.
Visite guidée Saint-Paul-lès-Dax, la jolie voisine
RDV Office de Tourisme 68 av de la Résistance Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Un périple en centre-ville, autour de l’église romane, de l’hôtel de ville et d’architectures étonnantes, pour découvrir les charmes de Saint-Paul-lès-Dax et terminer ensuite avec quelques douceurs.
Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€. .
RDV Office de Tourisme 68 av de la Résistance Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Visite guidée Saint-Paul-lès-Dax, la jolie voisine
L’événement Visite guidée Saint-Paul-lès-Dax, la jolie voisine Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Grand Dax