Visite guidée Saint-Paul-lès-Dax, la jolie voisine RDV Office de Tourisme Saint-Paul-lès-Dax

Visite guidée Saint-Paul-lès-Dax, la jolie voisine

RDV Office de Tourisme 68 av de la Résistance Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Un périple en centre-ville, autour de l’église romane, de l’hôtel de ville et d’architectures étonnantes, pour découvrir les charmes de Saint-Paul-lès-Dax et terminer ensuite avec quelques douceurs.

Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€. .

RDV Office de Tourisme 68 av de la Résistance Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Visite guidée Saint-Paul-lès-Dax, la jolie voisine

L’événement Visite guidée Saint-Paul-lès-Dax, la jolie voisine Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Grand Dax