Soirée artistique et animée Résidence Séniors Le Soleil du Yet Saint-Paul-lès-Dax
mardi 28 juillet 2026 · Résidence Séniors Le Soleil du Yet · Saint-Paul-lès-Dax
Informations pratiques
Saint-Paul-lès-Dax
Soirée artistique et animée
Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 ALLEE DU YET Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Des exposants locaux et des créateurs passionnés.
Une exposition de peintures mettant à l’honneur les œuvres d’une artiste récompensée lors d’un concours national.
Une exposition photographique à découvrir tout au long de la soirée.
Un food truck & brasero pour régaler les papilles.
Une ambiance musicale assurée par le groupe Les P’tits Gars de Passage .
Une belle soirée placée sous le signe de la bonne humeur, des rencontres et de la gourmandise. .
Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 ALLEE DU YET Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 21 50 animateur@soleilduyet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée artistique et animée
L’événement Soirée artistique et animée Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax
À voir aussi à Saint-Paul-lès-Dax (Landes)
- Course hippique Hippodrome de Dax Saint-Paul-lès-Dax 17 juillet 2026
- Christus en art Saint-Paul-lès-Dax 22 juillet 2026
- Visite guidée Saint-Paul-lès-Dax, la jolie voisine RDV Office de Tourisme Saint-Paul-lès-Dax 23 juillet 2026
- Course hippique Hippodrome de Dax Saint-Paul-lès-Dax 31 juillet 2026
- Festival Tempos du Monde Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax 21 août 2026