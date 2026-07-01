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Soirée artistique et animée Résidence Séniors Le Soleil du Yet Saint-Paul-lès-Dax

mardi 28 juillet 2026 · Résidence Séniors Le Soleil du Yet · Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Résidence Séniors Le Soleil du Yet
Adresse
105 ALLEE DU YET
Ville
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Paul-lès-Dax

Soirée artistique et animée

Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 ALLEE DU YET Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Des exposants locaux et des créateurs passionnés.
Une exposition de peintures mettant à l’honneur les œuvres d’une artiste récompensée lors d’un concours national.
Une exposition photographique à découvrir tout au long de la soirée.

Un food truck & brasero pour régaler les papilles.
Une ambiance musicale assurée par le groupe Les P’tits Gars de Passage .
Une belle soirée placée sous le signe de la bonne humeur, des rencontres et de la gourmandise.   .

Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 ALLEE DU YET Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 21 50  animateur@soleilduyet.fr

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English : Soirée artistique et animée

L’événement Soirée artistique et animée Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax

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