Soirée artistique et animée Résidence Séniors Le Soleil du Yet Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Dax

Soirée artistique et animée

Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 ALLEE DU YET Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Des exposants locaux et des créateurs passionnés.

Une exposition de peintures mettant à l’honneur les œuvres d’une artiste récompensée lors d’un concours national.

Une exposition photographique à découvrir tout au long de la soirée.

Un food truck & brasero pour régaler les papilles.

Une ambiance musicale assurée par le groupe Les P’tits Gars de Passage .

Une belle soirée placée sous le signe de la bonne humeur, des rencontres et de la gourmandise. .

Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 ALLEE DU YET Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 21 50 animateur@soleilduyet.fr

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English : Soirée artistique et animée

L’événement Soirée artistique et animée Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax