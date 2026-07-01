Marché nocturne Résidence Séniors Le Soleil du Yet Saint-Paul-lès-Dax

mardi 28 juillet 2026 · Résidence Séniors Le Soleil du Yet · Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Dax

Marché nocturne

Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 Allée du Yet Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :

2026-07-28

La Résidence Le Soleil du Yet vous donne rendez-vous le mardi 28 juillet dès 18h00 pour son Marché Nocturne. Artisans, expositions, restauration et musique seront au rendez-vous pour une soirée conviviale ouverte à tous. Venez nombreux ! .

Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 Allée du Yet Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055891215 animateur@soleilduyet.fr

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Grand Dax