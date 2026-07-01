Marché nocturne Résidence Séniors Le Soleil du Yet Saint-Paul-lès-Dax
mardi 28 juillet 2026 · Résidence Séniors Le Soleil du Yet · Saint-Paul-lès-Dax
Informations pratiques
Saint-Paul-lès-Dax
Marché nocturne
Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 Allée du Yet Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00
Date(s) :
2026-07-28
La Résidence Le Soleil du Yet vous donne rendez-vous le mardi 28 juillet dès 18h00 pour son Marché Nocturne. Artisans, expositions, restauration et musique seront au rendez-vous pour une soirée conviviale ouverte à tous. Venez nombreux ! .
Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 Allée du Yet Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055891215 animateur@soleilduyet.fr
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Grand Dax
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