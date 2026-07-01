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Marché nocturne Résidence Séniors Le Soleil du Yet Saint-Paul-lès-Dax

mardi 28 juillet 2026 · Résidence Séniors Le Soleil du Yet · Saint-Paul-lès-Dax

Marché nocturne Résidence Séniors Le Soleil du Yet Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Résidence Séniors Le Soleil du Yet
Adresse
105 Allée du Yet
Ville
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Paul-lès-Dax

Marché nocturne

Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 Allée du Yet Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :
2026-07-28

La Résidence Le Soleil du Yet vous donne rendez-vous le mardi 28 juillet dès 18h00 pour son Marché Nocturne. Artisans, expositions, restauration et musique seront au rendez-vous pour une soirée conviviale ouverte à tous. Venez nombreux !   .

Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 Allée du Yet Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055891215  animateur@soleilduyet.fr

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Grand Dax

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