AGENDA · Garlin
Concert Pizzaria La Braisière Garlin
samedi 11 juillet 2026 · Pizzaria La Braisière · Garlin
Informations pratiques
Garlin
Concert
Pizzaria La Braisière 4 Cours de la République Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez partager une pizza et un concert avec Laurence. .
Pizzaria La Braisière 4 Cours de la République Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 72 91
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English : Concert
L’événement Concert Garlin a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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