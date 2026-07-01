Concert Pizzaria La Braisière Garlin

Informations pratiques

Garlin

Concert

Pizzaria La Braisière 4 Cours de la République Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez partager une pizza et un concert avec Laurence. .

Pizzaria La Braisière 4 Cours de la République Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 72 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Garlin a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran