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Concert Pizzaria La Braisière Garlin

samedi 11 juillet 2026 · Pizzaria La Braisière · Garlin

Concert Pizzaria La Braisière Garlin

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Pizzaria La Braisière
Adresse
4 Cours de la République
Ville
64330 Garlin
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Garlin

Concert

Pizzaria La Braisière 4 Cours de la République Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Venez partager une pizza et un concert avec Laurence.   .

Pizzaria La Braisière 4 Cours de la République Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 72 91 

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English : Concert

L’événement Concert Garlin a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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