Piscines en fête, structure gonflable géante Place du Général de Gaulle Garlin

Garlin

Piscines en fête, structure gonflable géante

Place du Général de Gaulle Piscine Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – 1.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 17:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Envie de défis et de rires dans l’eau ? La Piscine de Garlin propose une animation dynamique et ludique avec sa structure gonflable géante installée sur le bassin.

Sur un parcours de près de 20 mètres, les participants sont invités à grimper, glisser, rebondir et tester leur agilité sur un véritable terrain de jeu aquatique flottant. Sensations garanties, chutes rafraîchissantes assurées et fous rires au rendez-vous !

Accessible à partir de 7 ans, cette activité est réservée aux nageurs confirmés. Pour des raisons de sécurité, le port de brassards ou de ceinture de flottaison n’est pas autorisé.

Une animation estivale idéale pour se dépasser, partager un moment convivial et profiter pleinement des joies de la piscine dans une ambiance festive et sécurisée. .

Place du Général de Gaulle Piscine Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 72 34 contact@cclb64.fr

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English : Piscines en fête, structure gonflable géante

L’événement Piscines en fête, structure gonflable géante Garlin a été mis à jour le 2026-05-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran