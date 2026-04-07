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Concert génération 70 Base de loisirs Solan Moineville

Concert génération 70 Base de loisirs Solan Moineville

Concert génération 70 Base de loisirs Solan Moineville samedi 30 mai 2026.

Lieu : Base de loisirs Solan

Adresse : 1 Hameau de Serry

Ville : 54580 Moineville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Moineville

Concert génération 70

Base de loisirs Solan 1 Hameau de Serry Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert Portail Nord, Tribute Cloclo et Mike Brant
Billetterie via QR code ou téléphone
Restauration sur place
Paella sur réservationTout public
  .

Base de loisirs Solan 1 Hameau de Serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77  association.solan@orange.fr

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English :

Concert Portail Nord, Tribute Cloclo and Mike Brant
Ticketing via QR code or telephone
Catering on site
Paella on reservation

L’événement Concert génération 70 Moineville a été mis à jour le 2026-04-07 par MILTOL

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