Concert génération 70 Base de loisirs Solan Moineville
Concert génération 70 Base de loisirs Solan Moineville samedi 30 mai 2026.
Moineville
Concert génération 70
Base de loisirs Solan 1 Hameau de Serry Moineville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert Portail Nord, Tribute Cloclo et Mike Brant
Billetterie via QR code ou téléphone
Restauration sur place
Paella sur réservationTout public
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Base de loisirs Solan 1 Hameau de Serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77 association.solan@orange.fr
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English :
Concert Portail Nord, Tribute Cloclo and Mike Brant
Ticketing via QR code or telephone
Catering on site
Paella on reservation
L’événement Concert génération 70 Moineville a été mis à jour le 2026-04-07 par MILTOL