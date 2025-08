Concert Génération Céline Maxéville

Concert Génération Céline Maxéville dimanche 15 février 2026.

Concert Génération Céline

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 18:00:00

2026-02-15

Après l’incroyable succès de L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE nous offre un nouveau spectacle XXL GÉNÉRATION CÉLINE !

Plongez au cœur de l’univers musical envoûtant de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps CÉLINE DION.

Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique, sous la direction artistique de l’incontournable ERICK BENZI, auquel nous devons la réalisation de ses plus grands succès en France.

Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les chansons intemporelles de CÉLINE qui vous sont présentées par de jeunes artistes aux voix uniques dans un spectacle à couper le souffle !

Laissez vous emporter par la magie de ses succès inoubliables et découvrez l’héritage musical incomparable de cette légende vivante.

GÉNÉRATION CÉLINE Un hommage vibrant à une artiste d’exception qui continue d’inspirer des générations entières et de toucher le cœur de millions de fans à travers le monde.

Pour [RE]VIVRE sur scène l’émotion et le partage d’un répertoire incontournable.

Deux heures de pur bonheur et de communion pour tous les fans de CÉLINE et de ses chansons mythiques…

Vous avez aimé L’HERITAGE GOLDMAN …

Vous adorerez GÉNÉRATION CÉLINE !

Informations et réservations sur le site internet.Tout public

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

After the incredible success of L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE brings us a new XXL show: GÉNÉRATION CÉLINE!

Immerse yourself in the spellbinding musical universe of the greatest French-language singer of all time: CÉLINE DION.

A never-before-seen show celebrating the exceptional career of this music icon, under the artistic direction of the indisputable ERICK BENZI, to whom we owe the realization of her greatest hits in France.

Enjoy a unique immersive and emotional experience, as CÉLINE?s timeless songs are presented by young artists with unique voices in a breathtaking show!

Let yourself be carried away by the magic of her unforgettable hits, and discover the incomparable musical legacy of this living legend.

GÉNÉRATION CÉLINE: A vibrant tribute to an exceptional artist who continues to inspire generations and touch the hearts of millions of fans worldwide.

RE-live on stage the emotion and sharing of an essential repertoire.

Two hours of pure joy and communion for all fans of CÉLINE and her legendary songs?

Did you like « L’HERITAGE GOLDMAN »?

You’ll love « GÉNÉRATION CÉLINE »!

Information and reservations on the website.

German :

Nach dem unglaublichen Erfolg von L’HÉRITAGE GOLDMAN, bietet uns LE CONCERT EXTRAORDINAIRE eine neue XXL-Show: GÉNÉRATION CÉLINE!

Tauchen Sie ein in die fesselnde musikalische Welt der größten französischsprachigen Sängerin aller Zeiten: CÉLINE DION.

Eine noch nie dagewesene Show, die die außergewöhnliche Karriere dieser Musikikone feiert, unter der künstlerischen Leitung des unumgänglichen ERICK BENZI, dem wir die Realisierung ihrer größten Erfolge in Frankreich verdanken.

Erleben Sie eine einzigartige immersive und emotionale Erfahrung mit den zeitlosen Liedern von CÉLINE, die Ihnen von jungen Künstlern mit einzigartigen Stimmen in einer atemberaubenden Show präsentiert werden!

Lassen Sie sich von der Magie ihrer unvergesslichen Hits mitreißen und entdecken Sie das unvergleichliche musikalische Erbe dieser lebenden Legende.

GÉNÉRATION CÉLINE: Eine leidenschaftliche Hommage an eine Ausnahmekünstlerin, die noch immer ganze Generationen inspiriert und die Herzen von Millionen von Fans auf der ganzen Welt berührt.

Um die Emotionen und das Teilen eines unumgänglichen Repertoires auf der Bühne [WIEDER]ERLEBEN zu können.

Zwei Stunden pures Glück und Gemeinschaft für alle Fans von CÉLINE und ihren mythischen Liedern?

Sie haben « L’HERITAGE GOLDMAN » geliebt?

Dann werden Sie « GÉNÉRATION CÉLINE » lieben!

Informationen und Reservierungen auf der Website.

Italiano :

Dopo l’incredibile successo de L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE ci propone un nuovo spettacolo XXL: GÉNÉRATION CÉLINE!

Immergetevi nell’affascinante universo musicale del più grande cantante di lingua francese di tutti i tempi: CÉLINE DION.

Uno spettacolo inedito che celebra l’eccezionale carriera di questa icona della musica, sotto la direzione artistica dell’indiscutibile ERICK BENZI, che ha prodotto alcuni dei suoi più grandi successi in Francia.

Godetevi un’esperienza unica, coinvolgente ed emozionante: le canzoni senza tempo di CÉLINE sono interpretate da giovani artisti con voci uniche in uno spettacolo mozzafiato!

Lasciatevi trasportare dalla magia dei suoi indimenticabili successi e scoprite l’incomparabile eredità musicale di questa leggenda vivente.

GÉNÉRATION CÉLINE: Un vibrante tributo a un’artista eccezionale che continua a ispirare intere generazioni e a toccare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Per [RI]SPERIMENTARE sul palco l’emozione e la condivisione di un repertorio ineludibile.

Due ore di pura gioia e comunione per tutti i fan di CÉLINE e delle sue leggendarie canzoni?

Vi è piaciuto « L’HERITAGE GOLDMAN »?

Vi piacerà GÉNÉRATION CÉLINE!

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

Tras el increíble éxito de L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE nos trae un nuevo espectáculo XXL: ¡GÉNÉRATION CÉLINE!

Sumérjase en el fascinante universo musical de la mayor cantante francófona de todos los tiempos: CÉLINE DION.

Un espectáculo inédito que celebra la excepcional carrera de este icono de la música, bajo la dirección artística del indiscutible ERICK BENZI, que ha producido algunos de sus mayores éxitos en Francia.

Disfrute de una experiencia inmersiva y emocional única, a través de las canciones atemporales de CÉLINE presentadas por jóvenes artistas con voces únicas en un espectáculo que le dejará sin aliento

Déjese llevar por la magia de sus inolvidables éxitos y descubra el incomparable legado musical de esta leyenda viva.

GÉNÉRATION CÉLINE: Un vibrante homenaje a una artista excepcional que sigue inspirando a generaciones enteras y llegando al corazón de millones de fans en todo el mundo.

Para [RE]EXPERIMENTAR sobre el escenario la emoción y el intercambio de un repertorio ineludible.

Dos horas de pura alegría y comunión para todos los fans de CÉLINE y de sus canciones legendarias?

¿Le gustó ‘L’HERITAGE GOLDMAN’?

¡Le encantará GÉNÉRATION CÉLINE!

Información y reservas en el sitio web.

L’événement Concert Génération Céline Maxéville a été mis à jour le 2025-07-29 par DESTINATION NANCY