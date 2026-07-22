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AGENDA · Seignosse

Concert Geoffrey Secco Le Tube Seignosse

dimanche 29 novembre 2026 · Le Tube · Seignosse

Concert Geoffrey Secco Le Tube Seignosse

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Le Tube
Adresse
Avenue des Arènes
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Tarif
42 42 42 Tarif de base plein tarif

Seignosse

Concert Geoffrey Secco

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 19:30:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose “ORIGINES”, une invitation à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle.
Dimanche 29 novembre
Concert Geoffrey Secco
A 19h30, au Tube à Seignosse Océan

Et si tout avait commencé avant votre naissance ?

Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose “ORIGINES”, une invitation à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle.

Que vous ont transmis vos lignées ? Comment les vies antérieures façonnent-elles votre histoire ? Que pourrait vous apporter l’exploration de telles mémoires ?

Avec ses concerts d’un nouveau genre, Geoffrey Secco transcende les frontières entre musique et conscience, où chaque note devient une porte vers l’inexploré.

A partir de 15 ans.

Assis Placement libre 42€   .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Geoffrey Secco

Geoffrey Secco presents his new hypnosis concert, “ORIGINES”—an invitation to %E0 travel back in time and %E0 discover your own transpersonal legend.

L’événement Concert Geoffrey Secco Seignosse a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Seignosse

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