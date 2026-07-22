Concert Geoffrey Secco Le Tube Seignosse

Informations pratiques

Seignosse

Concert Geoffrey Secco

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 19:30:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose “ORIGINES”, une invitation à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle.

Dimanche 29 novembre

Concert Geoffrey Secco

A 19h30, au Tube à Seignosse Océan

Et si tout avait commencé avant votre naissance ?

Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose “ORIGINES”, une invitation à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle.

Que vous ont transmis vos lignées ? Comment les vies antérieures façonnent-elles votre histoire ? Que pourrait vous apporter l’exploration de telles mémoires ?

Avec ses concerts d’un nouveau genre, Geoffrey Secco transcende les frontières entre musique et conscience, où chaque note devient une porte vers l’inexploré.

A partir de 15 ans.

Assis Placement libre 42€ .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Geoffrey Secco

Geoffrey Secco presents his new hypnosis concert, “ORIGINES”—an invitation to %E0 travel back in time and %E0 discover your own transpersonal legend.

L’événement Concert Geoffrey Secco Seignosse a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Seignosse