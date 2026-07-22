Concert Geoffrey Secco Le Tube Seignosse
dimanche 29 novembre 2026 · Le Tube · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Concert Geoffrey Secco
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 19:30:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose “ORIGINES”, une invitation à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle.
Dimanche 29 novembre
Concert Geoffrey Secco
A 19h30, au Tube à Seignosse Océan
Et si tout avait commencé avant votre naissance ?
Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose “ORIGINES”, une invitation à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle.
Que vous ont transmis vos lignées ? Comment les vies antérieures façonnent-elles votre histoire ? Que pourrait vous apporter l’exploration de telles mémoires ?
Avec ses concerts d’un nouveau genre, Geoffrey Secco transcende les frontières entre musique et conscience, où chaque note devient une porte vers l’inexploré.
A partir de 15 ans.
Assis Placement libre 42€ .
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Geoffrey Secco
Geoffrey Secco presents his new hypnosis concert, “ORIGINES”—an invitation to %E0 travel back in time and %E0 discover your own transpersonal legend.
L’événement Concert Geoffrey Secco Seignosse a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Seignosse
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