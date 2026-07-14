Concert Gérard Viel Chanteur de sornettes Réville Réville
vendredi 21 août 2026 · Réville
Informations pratiques
Réville
Concert Gérard Viel Chanteur de sornettes
Réville 19 Route des Monts Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:00:00
fin : 2026-08-21 17:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Écouter les chansons de Gérard Viel c’est partir à la rencontre de belles histoires qui ont traversé le temps, des histoires qu’il a ramené de chez ses amis musiciens, du Québec ou des régions de France. Gérard Viel est connu pour sa passion pour la musique traditionnelle, musique aux traditions orales accrochées aux territoires du mondes. Gérard Viel vous embarque en voyage dans un univers sensible, convivial et ouvert sur le monde. Bienvenue. .
Réville 19 Route des Monts Réville 50760 Manche Normandie +33 6 82 15 49 02 gvmusicdelamer@gmail.com
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English : Concert Gérard Viel Chanteur de sornettes
L’événement Concert Gérard Viel Chanteur de sornettes Réville a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cotentin Le Val de Saire
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