Réville

Festival Les Traversées Tatihou CinéSaire Suno Yoon

18 Rue Général de Gaulle Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 20:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Documentaire écrit et réalisé par Jean-Marie Mallet

Synopsis Sunu Yoon Notre Chemin de vie. Doudou Ndiaye Rose, le virtuose des tambours sabar laisse un trésor vivant à l’humanité. C’est le récit de la vie d’un homme qui construit son chemin de vie par des rencontres éphémères qui se transforment en collaborations artistiques hors du commun. Père de 36 enfants, il parcourt le monde avec sa famille.

Il est nommé en 2006 par l’UNESCO Trésor Humain Vivant . Education, héritage, transmission, Identités, création artistique, métissages culturels, tels sont les enjeux de Sunu Yoon.

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Infos pratiques

Tarif 7 € sans réservation.

Avec la présence du réalisateur normand, Jean-Marie Mallet qui interviendra après le film. Il sera accompagné de Frank Tenaille, journaliste spécialisé dans les musiques du monde qui introduira également le documentaire.

Séance en partenariat avec CinéSaire, Cinéode et le cinéma Le Richelieu. .

18 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou CinéSaire Suno Yoon

L’événement Festival Les Traversées Tatihou CinéSaire Suno Yoon Réville a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture