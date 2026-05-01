Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour Cinéma le Richelieu Réville

Réville

Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour

Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

L’Escale des Peintres Officiels de la Marine a lieu en mai, dans le Val de Saire, à l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale.

CinéSaire s’associe à cet événement exceptionnel, et vous propose le mercredi 27 mai à 20h, au cinéma le Richelieu Le Crabe-Tambour.

Chef d’œuvre de Pierre Schoendoerffer tourné en 1977 et récompensé par 3 Césars.

Jean Rochefort, César du meilleur acteur, réalise une performance à couper le souffle.

En présence de cinq peintres officiels de la Marine qui pourront partager avec les spectateurs leur histoire et leur regard sur la mer. .

Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

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English : Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour

L’événement Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour Réville a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cotentin Le Val de Saire