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Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour Cinéma le Richelieu Réville

Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour Cinéma le Richelieu Réville

Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour Cinéma le Richelieu Réville mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Cinéma le Richelieu

Adresse : 18 Rue Général de Gaulle

Ville : 50760 Réville

Département : Manche

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Réville

Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour

Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

L’Escale des Peintres Officiels de la Marine a lieu en mai, dans le Val de Saire, à l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale.

CinéSaire s’associe à cet événement exceptionnel, et vous propose le mercredi 27 mai à 20h, au cinéma le Richelieu Le Crabe-Tambour.

Chef d’œuvre de Pierre Schoendoerffer tourné en 1977 et récompensé par 3 Césars.
Jean Rochefort, César du meilleur acteur, réalise une performance à couper le souffle.
En présence de cinq peintres officiels de la Marine qui pourront partager avec les spectateurs leur histoire et leur regard sur la mer.   .

Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28  cinema.lerichelieu@gmail.com

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English : Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour

L’événement Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour Réville a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cotentin Le Val de Saire

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