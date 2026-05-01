Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour Cinéma le Richelieu Réville
Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour Cinéma le Richelieu Réville mercredi 27 mai 2026.
Réville
Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour
Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
L’Escale des Peintres Officiels de la Marine a lieu en mai, dans le Val de Saire, à l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale.
CinéSaire s’associe à cet événement exceptionnel, et vous propose le mercredi 27 mai à 20h, au cinéma le Richelieu Le Crabe-Tambour.
Chef d’œuvre de Pierre Schoendoerffer tourné en 1977 et récompensé par 3 Césars.
Jean Rochefort, César du meilleur acteur, réalise une performance à couper le souffle.
En présence de cinq peintres officiels de la Marine qui pourront partager avec les spectateurs leur histoire et leur regard sur la mer. .
Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com
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English : Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour
L’événement Soirée CinéSaire Le Crabe Tambour Réville a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cotentin Le Val de Saire
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