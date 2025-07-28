Randonnée pédestre Familles Rurales Réville
Randonnée pédestre Familles Rurales Réville dimanche 21 juin 2026.
Randonnée pédestre Familles Rurales
Eglise Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.
Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église. .
Eglise Réville 50760 Manche Normandie
English : Randonnée pédestre Familles Rurales
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée pédestre Familles Rurales Réville a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire