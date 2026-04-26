Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine Réville
Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine Réville mercredi 27 mai 2026.
Réville
Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine
18 Rue Général de Gaulle Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Une conférence autour de la mer, du regard des artistes et de la place de la création dans l’imaginaire maritime.
En partenariat avec CinéSaire. .
18 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie
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English : Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine
L’événement Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine Réville a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Cotentin Le Val de Saire
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