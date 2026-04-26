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Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine Réville

Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine Réville

Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine Réville mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 18 Rue Général de Gaulle

Ville : 50760 Réville

Département : Manche

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif :

Réville

Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine

18 Rue Général de Gaulle Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Une conférence autour de la mer, du regard des artistes et de la place de la création dans l’imaginaire maritime.
En partenariat avec CinéSaire.   .

18 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie  

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English : Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine

L’événement Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine Réville a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Cotentin Le Val de Saire

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