Réville

Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine

18 Rue Général de Gaulle Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Une conférence autour de la mer, du regard des artistes et de la place de la création dans l’imaginaire maritime.

En partenariat avec CinéSaire. .

18 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie

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English : Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine

L’événement Conférence rencontre avec les Peintres Officiels de la Marine Réville a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Cotentin Le Val de Saire