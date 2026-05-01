Manoir de la Crasvillerie L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Manoir de la Crasvillerie Réville

Réville

Manoir de la Crasvillerie L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin

Manoir de la Crasvillerie 23 Route du Cap Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Du 27 mai au 7 juin, le Manoir de la Crasvillerie reçoit plusieurs artistes sud-américains

– Cesar Oscar Santa Cruz et Minela Carranza Valcarel pour le Pérou,

– Adrian Doura pour l’Argentine,

– Alessandra Foletti du Honduras.

Tous ces artistes exposent des peintures, sculptures, de la céramique, sérigraphies et de la photographie. .

Manoir de la Crasvillerie 23 Route du Cap Réville 50760 Manche Normandie +33 6 13 61 84 05 manoirdelacrasvillerie@orange.fr

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English : Manoir de la Crasvillerie L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin

L’événement Manoir de la Crasvillerie L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Réville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cotentin Le Val de Saire