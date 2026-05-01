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Manoir de la Crasvillerie Vernissage L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Manoir de la Crasvillerie Réville

Manoir de la Crasvillerie Vernissage L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Manoir de la Crasvillerie Réville

Manoir de la Crasvillerie Vernissage L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Manoir de la Crasvillerie Réville mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Manoir de la Crasvillerie

Adresse : 23 Route du Cap

Ville : 50760 Réville

Département : Manche

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Réville

Manoir de la Crasvillerie Vernissage L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin

Manoir de la Crasvillerie 23 Route du Cap Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Le mercredi 27 mai a lieu le vernissage de l’exposition qui s’ouvre pour dix jours au Manoir de la Crasvillerie accueillant plusieurs artistes sud-américains
– Cesar Oscar Santa Cruz et Minela Carranza Valcarel pour le Pérou,
– Adrian Doura pour l’Argentine,
– Alessandra Foletti du Honduras.
Tous ces artistes exposent des peintures, sculptures, de la céramique, sérigraphies et de la photographie.
Il y aura pour l’évènement un accompagnement musical Rosa Alemany au chant et Philippe Corbin à l’accordéon.   .

Manoir de la Crasvillerie 23 Route du Cap Réville 50760 Manche Normandie +33 6 13 61 84 05  alessandra@gmail.com

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English : Manoir de la Crasvillerie Vernissage L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin

L’événement Manoir de la Crasvillerie Vernissage L’Amerique Latine se présente dans le Cotentin Réville a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cotentin Le Val de Saire

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