Concert Girls In Hawaii + 1ère Partie La Sirène La Rochelle
Concert Girls In Hawaii + 1ère Partie La Sirène La Rochelle vendredi 11 décembre 2026.
Concert Girls In Hawaii + 1ère Partie
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Girls In Hawaii est de retour avec un nouvel album ainsi qu’une tournée européenne à l’automne.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
Girls In Hawaii is back with a new album and a European tour this autumn.
L’événement Concert Girls In Hawaii + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-25 par Nous La Rochelle
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