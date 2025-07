Concert Goldmen 100% Goldman Maxéville

Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers laFrance, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’universde Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe .

Informations et réservations sur le site internet.Tout public

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Currently on an event tour, bringing together hundreds of thousands of fans across France, the GOLDMEN will be back in 2026 for a new 100% hits show, from the universe of Jean-Jacques GOLDMAN to that of the FREDERICKS GOLDMAN JONES trio.

Led by Alain Stevez, the iconic singer?s vocal mirror, and Sabrina, the voice of Carole Frédéricks, the GOLDMEN will continue to tour the stages for the 35th anniversary of the Frédéricks Goldman Jones tour. For one evening, relive the phenomenon of the 1980s to 2000s, when everyone can hum along to their favorite refrains by Jean-Jacques Goldman and the trio, from « Envole-moi » to « A nos actes manqués » and « Il suffira d?un signe ».

Information and bookings on the website.

German :

Die GOLDMEN werden im Jahr 2026 mit einer neuen Show mit 100% Hits aus der Welt von Jean-Jacques GOLDMAN und dem Trio FREDERICKS GOLDMAN JONES zurückkehren.

Getragen von Alain Stevez, dem stimmlichen Spiegel des ikonischen Sängers, und mit Sabrina, der Stimme von Carole Frédéricks, werden die GOLDMEN auch zum 35. Jubiläum der Frédéricks Goldman Jones Tournee die Bühnen erobern. Erleben Sie einen Abend lang das Phänomen der 1980er bis 2000er Jahre, als jeder seine Lieblingsrefrains von Jean-Jacques Goldman, aber auch des Trios summen konnte, von « Envole-moi » über « A nos actes manqués » bis hin zu « Il suffira d’un signe ».

Informationen und Reservierungen auf der Website.

Italiano :

Attualmente impegnati in una grande tournée che ha riunito centinaia di migliaia di fan in tutta la Francia, i GOLDMEN torneranno nel 2026 per un nuovo spettacolo 100% hits, dal mondo di Jean-Jacques GOLDMAN a quello del trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.

Guidati da Alain Stevez, la voce dell’iconico cantante, e Sabrina, la voce di Carole Frédéricks, i GOLDMEN continueranno a calcare i palcoscenici per il 35° anniversario del tour Frédéricks Goldman Jones. Per una sera, rivivrete il fenomeno degli anni ’80 e 2000, quando tutti potevano canticchiare i loro ritornelli preferiti di Jean-Jacques Goldman e del trio, da « Envole-moi » a « A nos actes manqués » e « Il suffira d’un signe ».

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

Actualmente en una gran gira que reúne a cientos de miles de fans en toda Francia, los GOLDMEN volverán en 2026 para un nuevo espectáculo 100% éxitos, del universo de Jean-Jacques GOLDMAN al del trío FREDERICKS GOLDMAN JONES.

Liderados por Alain Stevez, la voz del icónico cantante, y Sabrina, la voz de Carole Frédéricks, los GOLDMEN seguirán recorriendo los escenarios con motivo del 35 aniversario de la gira Frédéricks Goldman Jones. Por una noche, reviva el fenómeno de los años 80 y 2000, cuando todo el mundo podía tararear sus estribillos favoritos de Jean-Jacques Goldman y el trío, desde « Envole-moi » hasta « A nos actes manqués » e « Il suffira d?un signe ».

Información y reservas en el sitio web.

