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Concert Gong guitare à Bourg Bourg

Concert Gong guitare à Bourg Bourg

Concert Gong guitare à Bourg Bourg vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Salle de la Jurade

Ville : 33710 Bourg

Département : Gironde

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bourg

Concert Gong guitare à Bourg

Salle de la Jurade Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Quand la vibration profonde du gong rencontre les envolées d’une guitare électrique…

Rejoignez-nous pour un concert hors du commun avec Chris Lim (à la Guitare) et Jean Marc Aléhaux (aux Gongs).
Dans le cadre des Rencontres Estuariennes, nous vous proposons une immersion totale dans des ambiances planantes et atmosphériques.
Un moment suspendu à ne pas manquer !   .

Salle de la Jurade Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine   si.bourgeais@gmail.com

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English : Concert Gong guitare à Bourg

L’événement Concert Gong guitare à Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-05-09 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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