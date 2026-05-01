Bourg

Concert Gong guitare à Bourg

Salle de la Jurade Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Quand la vibration profonde du gong rencontre les envolées d’une guitare électrique…

Rejoignez-nous pour un concert hors du commun avec Chris Lim (à la Guitare) et Jean Marc Aléhaux (aux Gongs).

Dans le cadre des Rencontres Estuariennes, nous vous proposons une immersion totale dans des ambiances planantes et atmosphériques.

Un moment suspendu à ne pas manquer ! .

Salle de la Jurade Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine si.bourgeais@gmail.com

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English : Concert Gong guitare à Bourg

L’événement Concert Gong guitare à Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-05-09 par Bourg Cubzaguais Tourisme