Une promenade pittoresque en lien avec le paysage, La Promenade du Belvédère, Bourg

Une promenade pittoresque en lien avec le paysage Dimanche 7 juin, 16h00 La Promenade du Belvédère Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Venez découvrir ce lieu historique, par le biais d’une visite guidée.

La Promenade du Belvédère 19, rue du Château 52200 Bourg Bourg 52200 Haute-Marne Grand Est https://www.parcsetjardins.fr/jardins/1457-bourg-promenade-du-belvedere Parc pittoresque de composition irrégulière formant un belvédère sur la campagne environnante. Il est constitué dans sa partie inférieure d’une terrasse orientée vers le paysage au sud, agrémentée de topiaires, de grands arbres d’ornement ainsi que d’un nymphée et d’un bassin circulaire. Puis des escaliers et des rampes en pierre sèche permettent d’accéder à un potager, à un verger puis à la promenade pittoresque dans un espace boisé comprenant deux cèdres remarquables, agrémentée d’un pont, de belvédères, de falaises et d’une grotte.

La Promenade du belvédère est située en contrebas du village de Bourg, sur un promontoire dominant la vallée, à l’emplacement d’un ancien château appartenant aux évêques de Langres. Visites sur rendez-vous du 1er au 25 juillet et du 15 au 30 août et le dimanche 7 juin à 16h.

Venez découvrir ce lieu historique, par le biais d’une visite guidée.

©R.Mirallié