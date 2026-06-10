FESTIVAL INDUCTION / NOS REGARDS MOSAÏQUES Citadelle de Bourg Bourg

FESTIVAL INDUCTION 9ème édition “Nos regards mosaïques”.

à la Citadelle et dans le village médiéval de Bourg-sur-Gironde

Labellisé Scènes d’Été en Gironde, le Festival Induction, évènement écoresponsable devenu lieu de fabrique et de rencontre internationale, porte pour sa 9e édition sa programmation pluridisciplinaire : théâtre, musique, littérature, performances, arts plastiques, jongleurs de feu et écritures contemporaines pour allumer la joie en nous tous et toutes!

Hassane Kassi Kouyaté, artiste polyvaillant burkinabé et directeur des Francophonies de Limoges, des Récréâtrales au Burkina, est le parrain de cette édition.

Ce griot émérite nous fera l’honneur de guider un atelier « Conte et oralité » avant de partager sa création « L’arbre à palabres »

Autre artiste exceptionnel de cette édition, Marc Vella, le pianiste nomade, moult fois récompensé, induira son univers libre et incandescent. À travers une musique , éloge de la fausse note et de la vibration, profondément humaine, il transforme chaque concert en expérience collective, entre virtuosité, improvisation et célébration du vivant.

Bienvenue à la communauté éphémère d’Induction !

“Nos regards mosaïques”.

Parce qu’à l’heure des replis et des récits figés, nous voulons continuer à faire entendre des voix multiples.

Parce que nous croyons à la puissance des imaginaires partagés.

Parce que l’art peut encore ouvrir des passages, relier les êtres, réveiller des mémoires, déplacer les frontières visibles et invisibles.

Aller à contre -courant pour retrouver un naturel premier, une spontanéité à la fois innocente et féroce.

Bourg-sur-Gironde, un territoire de circulation poétique, sensible et vivant avec une énergie de joie radicale !

Au programme :

12 spectacles professionnels, performances, lectures, concerts, installations plastiques, déambulations poétiques, ateliers d’écriture, formes émergentes, rencontres avec les auteur·ices, librairie éphémère, créations participatives et surprises inductives, 2 avant-premières cinéma (3 et 9 juillet)

Sur place :

– Food truck sénégalais, chouchous, buvette, Librairie éphémère…..

– Exposition Hako Hanson / Idylla Marquez, Ledoeufre..

– Camping derrière la piscine (Tarif Induction) / Gîtes locaux.

Billeterie et réservation :

– Pass 3 jours (+ Ciné) : dès 39 € (Prévente)

– TP45 € / TR42 € (Tout compris – 3 ateliers – 12 spectacles – 2 avant-premières cinéma!)

– Spectacle seul : Tarif plein : 14 € /Tarif réduit : 12 € (gratuit pour – de 11 ans)

– Billets “suspendus” sur place

sur HELLOASSO MATA-MALAM FESTIVAL 26 : https://www.helloasso.com/associations/mata-malam/evenements/festival-induction-2026