Bourg

8e vide-greniers de Bourg

Rues de l’église, de la chenot et de la caillette Bourg Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Tout public

Animation diverses.

Buvette et restauration.

60 exposants habituellement.

Pas de professionnels. .

Rues de l’église, de la chenot et de la caillette Bourg 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 85 51 73 bpt.bourg@outlook.fr

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English :

L’événement 8e vide-greniers de Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres