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8e vide-greniers de Bourg Bourg

8e vide-greniers de Bourg Bourg

8e vide-greniers de Bourg Bourg dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rues de l'église, de la chenot et de la caillette

Ville : 52200 Bourg

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Bourg

8e vide-greniers de Bourg

Rues de l’église, de la chenot et de la caillette Bourg Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Tout public
Animation diverses.
Buvette et restauration.
60 exposants habituellement.
Pas de professionnels.   .

Rues de l’église, de la chenot et de la caillette Bourg 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 85 51 73  bpt.bourg@outlook.fr

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English :

L’événement 8e vide-greniers de Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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