8e vide-greniers de Bourg Bourg
8e vide-greniers de Bourg Bourg dimanche 28 juin 2026.
Bourg
8e vide-greniers de Bourg
Rues de l’église, de la chenot et de la caillette Bourg Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Tout public
Animation diverses.
Buvette et restauration.
60 exposants habituellement.
Pas de professionnels. .
Rues de l’église, de la chenot et de la caillette Bourg 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 85 51 73 bpt.bourg@outlook.fr
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English :
L’événement 8e vide-greniers de Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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