Lecture poétique au Château de la Grave Bourg
Lecture poétique au Château de la Grave Bourg vendredi 19 juin 2026.
Bourg
Lecture poétique au Château de la Grave
Château de La Grave Bourg Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez à la rencontre de l’auteur Heptanes Fraxion, pour une lecture poétique qui va décoiffer.
Au château de la Grave à Bourg le 19 Juin de 18h à 22h.
Sur réservation planche et verre de vin. .
Château de La Grave Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 41 49
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English : Lecture poétique au Château de la Grave
L’événement Lecture poétique au Château de la Grave Bourg a été mis à jour le 2026-06-12 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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