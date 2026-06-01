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Lecture poétique au Château de la Grave Bourg

Lecture poétique au Château de la Grave Bourg

Lecture poétique au Château de la Grave Bourg vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Château de La Grave

Ville : 33710 Bourg

Département : Gironde

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Bourg

Lecture poétique au Château de la Grave

Château de La Grave Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Venez à la rencontre de l’auteur Heptanes Fraxion, pour une lecture poétique qui va décoiffer.
Au château de la Grave à Bourg le 19 Juin de 18h à 22h.
Sur réservation planche et verre de vin.   .

Château de La Grave Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 41 49 

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English : Lecture poétique au Château de la Grave

L’événement Lecture poétique au Château de la Grave Bourg a été mis à jour le 2026-06-12 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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