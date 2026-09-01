Informations pratiques

L’Étoile

Concert gospel

L’Étoile Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’APATE organise un concert gospel de l’ensemble LES BARRACK’S le 13 septembre dans les Vestiges de l’église St-Jacques le Majeur à 16h.

Les Barrack’s, un groupe vocal amiénois créé en 2016, composé d’une vingtaine de choristes.

Le tarif d’entrée est de 5 euros (et gratuit pour les moins de 12 ans).

Deux accès sont possibles pour rejoindre les vestiges, soit par la rue de l’église, soit par le vieux cimetière.

En cas de mauvais temps , le concert aura lieu à la salle des fêtes , rue Jules Verne.

L’APATE organise un concert gospel de l’ensemble LES BARRACK’S le 13 septembre dans les Vestiges de l’église St-Jacques le Majeur à 16h.

Les Barrack’s, un groupe vocal amiénois créé en 2016, composé d’une vingtaine de choristes.

Le tarif d’entrée est de 5 euros (et gratuit pour les moins de 12 ans).

Deux accès sont possibles pour rejoindre les vestiges, soit par la rue de l’église, soit par le vieux cimetière.

En cas de mauvais temps , le concert aura lieu à la salle des fêtes , rue Jules Verne. .

L’Étoile 80830 Somme Hauts-de-France apate80830@gmail.com

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English :

APATE is organizing a gospel concert featuring the group LES BARRACK’S on September 13 at the ruins of St. James the Greater Church at 4:00 p.m.

Les Barrack’s is a vocal group from Amiens founded in 2016, consisting of about twenty singers.

Admission is 5 euros (and free for children under 12).

There are two ways to reach the ruins: either via Rue de l’Église or through the old cemetery.

In case of bad weather, the concert will take place at the community hall on Rue Jules Verne.

L’événement Concert gospel L’Étoile a été mis à jour le 2026-08-25 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme