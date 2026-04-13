Concert Gospel Muse ‘N Vox, Musée d’histoire locale, Marchiennes

Concert Gospel Muse ‘N Vox Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’histoire locale Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Ouverture du Musée d’Histoire locale de Marchiennes à l’occasion de la Nuit européenne des Musées 2026. Le groupe de chanteuses Gospel « Muse ‘N Vox » animera la soirée dans les différentes salles du musée.

Musée d’histoire locale Place Leon Gambetta, 59870 Marchiennes, France Marchiennes 59870 Nord Hauts-de-France 0327946261 https://marchiennes.fr/fr/rb/565307/musee-dhistoire-locale Situé dans les anciennes prisons du bailliage, le musée met en scène une multitude d’objets et de documents sur l’histoire de Marchiennes et de sa région.

Au travers des six salles, vous découvrirez le riche passé abbatial de la ville et bien d’autres thèmes de la Préhistoire aux Temps Modernes : les découvertes de fouilles de la période Gallo-Romaine, le siège de 1712, les massacres de 1793, l’aventure des frères Corbineau, le passé industriel avec la mine et la verrerie, les métiers et les jeux d’autrefois, les deux guerres mondiales, des œuvres d’artistes comme Loseleur, Labisse ou Moral…

Deux moments forts de la visite : le plan relief de la ville telle qu’elle était en 1791 et les sinistres cachots ! La porte d’entrée du musée se trouve sous le passage du porche de l’Hôtel de Ville. Parking place Gambetta à proximité immédiate.

Ouverture du Musée d’Histoire locale de Marchiennes à l’occasion de la Nuit européenne des Musées 2026. Le groupe de chanteuses Gospel « Muse ‘N Vox » animera la soirée dans les différentes salles du…

©MUSE ‘N VOX