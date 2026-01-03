Les Cucurbitades Marchiennes

Les Cucurbitades

Rue de l’Abbaye Marchiennes Nord

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Chaque premier dimanche d’octobre, Marchiennes s’anime pour Les Cucurbitades, fête de la courge et de la sorcellerie, fête familiale et conviviale autour des citrouilles et des sorcières. Dans le cadre unique de l’ancienne abbaye, habitants et visiteurs se retrouvent pour une journée pleine de bonne humeur, de découvertes et d’animations pour tous.

Au programme, un marché coloré où l’on retrouve des courges sous toutes leurs formes, de bons produits du terroir et des artisans passionnés. Toute la journée, des spectacles rythment la fête cracheurs de feu, musiciens, jongleurs ou échassiers créent une ambiance festive et entraînante. Les familles ne sont pas en reste avec des jeux traditionnels, des ateliers créatifs pour les enfants et la présence de sorcières farfelues qui déambulent en distribuant friandises et éclats de rire.

La journée se termine par un moment fort et attendu de tous l’embrasement d’un grand bûcher qui rassemble petits et grands pour clôturer la fête en beauté.

Les Cucurbitades, c’est l’occasion de partager un bon moment ensemble, de se régaler et de repartir avec des souvenirs chaleureux et inoubliables !

Rue de l’Abbaye Marchiennes 59870 Nord Hauts-de-France +33 7 61 30 45 70 marchiennescl@gmail.com

English :

Every first Sunday in October, Marchiennes comes alive for Les Cucurbitades , a festival of pumpkins and witchcraft, a family-friendly celebration of pumpkins and witches. In the unique setting of the former abbey, locals and visitors alike come together for a day of fun, discovery and entertainment for all.

On the program: a colorful market featuring gourds in all their forms, delicious local produce and passionate artisans. All day long, the festivities are punctuated by shows featuring fire-eaters, musicians, jugglers and stilt-walkers, creating a festive and lively atmosphere. Families are not left out, with traditional games, creative workshops for children and the presence of wacky witches who stroll around handing out sweets and laughter.

The day comes to a close with an eagerly-awaited highlight: the lighting of a huge bonfire, bringing together young and old to bring the festivities to a fitting close.

The Cucurbitades are an opportunity to share a good time together, enjoy a delicious meal and leave with warm, unforgettable memories!

L’événement Les Cucurbitades Marchiennes a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent