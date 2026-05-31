Des chansons pleins la tête, Jardins des Moines, Marchiennes

Des chansons pleins la tête Dimanche 21 juin, 15h00 Jardins des Moines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fête de la Musique à Marchiennes : Un voyage sonore aux Jardins des Moines !

Le 21 juin prochain, laissez-vous porter par les mélodies et l’énergie de la Fête de la Musique dans le cadre enchanteur des Jardins des Moines. De l’initiation aux percussions brésiliennes jusqu’au mix électro final, la Ville de Marchiennes vous propose une programmation riche, éclectique et ouverte à tous en accès libre !

Venez vibrer, danser et découvrir des talents d’ici et d’ailleurs au cœur de notre patrimoine !

Le Programme de votre journée

L’APRÈS-MIDI : ÉNERGIE ET RYTHMES DU MONDE

15h00 – 17h00 | Initiation aux Percussions Brésiliennes Devenez acteur de la fête ! Participez aux ateliers d’initiation animés par notre partenaire Brasil Afro Funk (Lille). Un moment ludique pour petits et grands.

17h00 – 18h00 | Concert « Panorama » par le groupe Banda Baf avec Brasil Afro Funk (Lille) Laissez-vous transporter par les sonorités envoûtantes !

LA SOIRÉE : TALENTS LOCAUX ET CRÉATIONS ORIGINALES

18h00 – 20h00 | Scène Ouverte Place à la jeunesse et à la proximité ! Venez encourager nos jeunes talents et groupes locaux qui s’approprient la scène pour partager leur passion.

20h00 – 21h00 | Concert de Rap « Concert avant Minuit » avec l’Embardée – Quand la poésie rencontre le flow urbain.

21h00 – 23h00 | Concert de Variétés Françaises « Des Chansons Plein la Tête » avec le Théâtre Lagrange pour un voyage musical au cœur de la chanson Française, une parenthèse poétique et festive.

LA NUIT : CLUBBING ET AMBIANCE

23h00 – Minuit | DJ Set & Mix Clôturez cette fête en beauté avec DJ Iam Prod Events. Ambiance garantie pour danser sous les étoiles !

Jardins des Moines 16 rue de l’abbaye 59870 marchiennes Marchiennes 59870 Nord Hauts-de-France

Fête de la Musique à Marchiennes : Un voyage sonore aux Jardins des Moines !

© Mairie de Marchiennes