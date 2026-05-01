Saint-Priest-la-Plaine

Concert Gospel

Eglise Saint-Priest-la-Plaine Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le groupe Gospel Fusion revient dans l’Eglise de Saint Priest la Plaine pour 2h 00 de musique envoutante.

Tarif libre participation. .

Eglise Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 52 96 23

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English : Concert Gospel

L’événement Concert Gospel Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse