Concert Gospel Saint-Priest-la-Plaine
Concert Gospel Saint-Priest-la-Plaine samedi 30 mai 2026.
Saint-Priest-la-Plaine
Concert Gospel
Eglise Saint-Priest-la-Plaine Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le groupe Gospel Fusion revient dans l’Eglise de Saint Priest la Plaine pour 2h 00 de musique envoutante.
Tarif libre participation. .
Eglise Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 52 96 23
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English : Concert Gospel
L’événement Concert Gospel Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse