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Concert Gospel Saint-Priest-la-Plaine

Concert Gospel Saint-Priest-la-Plaine

Concert Gospel Saint-Priest-la-Plaine samedi 30 mai 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 23240 Saint-Priest-la-Plaine

Département : Creuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Priest-la-Plaine

Concert Gospel

Eglise Saint-Priest-la-Plaine Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le groupe Gospel Fusion revient dans l’Eglise de Saint Priest la Plaine pour 2h 00 de musique envoutante.
Tarif libre participation.   .

Eglise Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 52 96 23 

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English : Concert Gospel

L’événement Concert Gospel Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse