Concert Gospel Saint Victor Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Concert Gospel Saint Victor

Samedi 6 juin 2026 de 20h30 à 21h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Un moment vibrant de gospel dans un lieu emblématique de Marseille.

Marseille Gospel Résidence, ce sont deux chorales Gospel Time Aix et Gospel Time Marseille.



Le Gospel, dès ses débuts, est bien plus qu’une simple musique. C’est un cri d’espoir, un appel à la liberté et une affirmation de l’identité.



Au fil des décennies, le Gospel évolue, s’adaptant aux transformations culturelles et sociales. Il se mêle au jazz, au blues, et plus tard à la musique soul et rythm and blues. Il se répand au-delà des églises, traverse les frontières, élargit son influence et son audience.





Les chorales de Marseille Gospel Résidence explorent cette histoire passionnante en travaillant un répertoire mêlant chants traditionnels, morceaux contemporains et musique africaine. .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 89 16 88 mgr.gospel.time@gmail.com

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English :

A vibrant moment of gospel music in an iconic Marseille venue.

L’événement Concert Gospel Saint Victor Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille