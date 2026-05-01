Basses fréquences Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Basses fréquences

Samedi 30 mai 2026 de 14h30 à 16h30 et de 17h à 23h30.

Discokids l’après-midi

open air à partir de 17h. Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai, rendez-vous pour un open air exceptionnel dans un lieu mythique perché au-dessus de la ville. Une ambiance solaire, libre et vibrante, face à la mer.Enfants

Au programme deux scènes, un open air au coucher du soleil et une scène dans les jardins avec vue panoramique sur le Vieux-Port et le Pharo. Une sélection d’artistes qu’on aime, des espaces pour se poser, une fête dans les remparts, et même un dancefloor gratuit pour les kids en début de journée. Pour l’occasion, l’équipe de Basses Fréquences met à l’honneur des petites pépites du territoire.



Côté food, une offre généreuse et locale cuisine méditerranéenne, saveurs du monde, barbecue — tout est réuni pour une grande soirée d’été.



Discokids

14h30 → 16h30

Gratuit sur réservation



Open-air

17h → 23h30

Sur billetterie



Programmation

À venir .

Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur evenementiel@lacitadelle.org

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English :

On Saturday, May 30, join us for an exceptional open air event in a legendary venue perched high above the city. A sunny, free and vibrant atmosphere, facing the sea.

L’événement Basses fréquences Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille