Saison Méditerranée Concert d’ouverture Sofiane Saidi invite Camelia Jordana Centre de congrès du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Saison Méditerranée Concert d’ouverture Sofiane Saidi invite Camelia Jordana

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 19h30. Centre de congrès du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Concert d’ouverture de la Saison Méditerranée à Marseille, Sofiane Saidi invite Camélia Jordana.

Expos, concerts, rencontres… La Ville de Marseille lance la Saison Méditerranée du 15 au 24 mai



La Saison Méditerranée 2026 met en valeur la richesse et la diversité des cultures méditerranéennes. De Marseille à Lille, de Montpellier à Paris, plus de 200 événements rassembleront les acteurs de toutes les disciplines arts visuels, spectacle vivant, musique, cinéma, littérature, débats d’idées et rencontres professionnelles.



Elle s’ouvre de manière populaire et festive à Marseille, puis se déroulera principalement en France, sur l’ensemble du territoire, entre le 15 mai et le 31 octobre 2026.



Concert d’ouverture au Pharo le 15 mai à 19h30



Pour ce grand concert d’ouverture, Sofiane Saidi invite Camélia Jordana et réunit des musiciens de talent pour honorer les femmes Médahates qui animaient les fêtes familiales de l’ouest algérien, une tradition rurale devenue l’une des sources du raï. Entre ton libertaire et glamour, cette création rend hommage à l’Algérie, aux femmes et à la musique comme voie de résistance.



Le prince du raï 3.0 a fait ses premières armes dans les cabarets de Sidi Bel Abbès, dans le nord-ouest de l’Algérie, tandis que Camélia est une descendante d’immigrés algériens et amazigh. En écho d’un passé qui a laissé sa trace indélébile, ils rendent un hommage vibrant aux femmes, à l’Algérie et à l’art comme action de résistance.



Ce concert sera précédé d’un DJ set de KasbaH, DJ, producteur et explorateur musical basé à Marseille. Après des années de culture underground, il remplit ses carnets de voyage sonores avec des sons capturés dans la nature, des témoignages ou des mélodies enregistrés à la volée. Le musicien a l’ambition de mélanger ces souvenirs sonores avec la culture club et les musiques traditionnelles.



Cette programmation musicale est construite par Latinissimo et l’AMI Aide aux Musiques Innovatrices, en dialogue avec un consortium réunissant des structures marseillaises emblématiques des musiques actuelles (Marsatac, L’Espace Julien Grand Bonheur, GROS:OEUVRE record, BI:POLE et Radio Grenouille).



Informations pratiques



Gratuit sur réservation. (https://palaisdupharo.marseille.fr/evenements/concert-camelia-jordana)

Ouverture des portes à 19h30 et fermeture à 23h

Se munir d’un justificatif d’identité

Prévoir le QR-code reçu par mail sur son téléphone ou en format papier au moment de l’admission

Espace PMR réservé

Les pique-niques ne sont pas autorisés. Des food-trucks vous attendent sur place

Les bouteilles d’eau en plastique sont autorisées contrairement aux bouteilles en verre

Les animaux de compagnie ne sont pas admis .

Centre de congrès du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Opening concert of the Mediterranean Season in Marseille, Sofiane Saidi invites Camélia Jordana.

L’événement Saison Méditerranée Concert d’ouverture Sofiane Saidi invite Camelia Jordana Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-06 par Ville de Marseille