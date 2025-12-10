Les Voiles du Vieux Port Marseille 7e Arrondissement
vendredi 15 mai 2026.
Les Voiles du Vieux Port
Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-15
Prestigieux événement du calendrier des régates orchestré par la Société Nautique, les Voiles du Vieux-Port permettent au club qui a fêté l’an dernier ses 136 ans de mettre en valeur de très incroyables bateaux du patrimoine maritime.
Les Voiles du Vieux-Port célèbrent l’élégance du yachting classique du 15 au 17 mai !
La passion des gréements classiques, des coques en bois et de la navigation à la voile souffle sur la cité phocéenne..
A l’invitation de la Société Nautique de Marseille et de son Pôle Tradition unique, les Voiles du Vieux-Port mettent à l’honneur une flotte exceptionnelle de ces prestigieuses unités, parfois centenaires, qui croisent le fer avec panache sur les lignes de départ de la rade de Marseille.
Où voir les bateaux ?
Tous les bateaux sont à quai à la Société Nautique de Marseille. Le matin et le soir, on peut suivre la sortie du port à partir des jardins du Pharo ou de l’esplanade du Mucem. Pendant la journée, on peut suivre le déroulement des régates en rade nord à partir du Sun Deck des Terrasses du Port ou de la Corniche. .
Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 32 03 secretariat@lanautique.com
English :
A prestigious event in the regatta calendar orchestrated by Société Nautique, Les Voiles du Vieux-Port enables the club which celebrated its 136th anniversary last year to showcase some incredible maritime heritage boats.
