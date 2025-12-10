Les Voiles du Vieux Port Marseille 7e Arrondissement

Les Voiles du Vieux Port

Prestigieux événement du calendrier des régates orchestré par la Société Nautique, les Voiles du Vieux-Port permettent au club qui a fêté l’an dernier ses 136 ans de mettre en valeur de très incroyables bateaux du patrimoine maritime.

La passion des gréements classiques, des coques en bois et de la navigation à la voile souffle sur la cité phocéenne..







A l’invitation de la Société Nautique de Marseille et de son Pôle Tradition unique, les Voiles du Vieux-Port mettent à l’honneur une flotte exceptionnelle de ces prestigieuses unités, parfois centenaires, qui croisent le fer avec panache sur les lignes de départ de la rade de Marseille.





Où voir les bateaux ?

Tous les bateaux sont à quai à la Société Nautique de Marseille. Le matin et le soir, on peut suivre la sortie du port à partir des jardins du Pharo ou de l’esplanade du Mucem. Pendant la journée, on peut suivre le déroulement des régates en rade nord à partir du Sun Deck des Terrasses du Port ou de la Corniche. .

Vieux Port de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 32 03 secretariat@lanautique.com

A prestigious event in the regatta calendar orchestrated by Société Nautique, Les Voiles du Vieux-Port enables the club which celebrated its 136th anniversary last year to showcase some incredible maritime heritage boats.

