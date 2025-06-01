Parcours fraîcheur « Cool Noons » escapade à Endoume Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Parcours fraîcheur « Cool Noons » escapade à Endoume 4 rue des Catalans 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 180 Distance : 5700.0 Tarif :

Ce parcours, imaginé dans le cadre du projet européen Cool Noons ( midis frais ) se décompose en 2 séquences distinctes.

Une facile, le long de la Corniche Kennedy pour découvrir Malmousque jusqu’au parc Valmer.

Une sportive pour explorer Endoume.

https://coolnoons.interreg-euro-med.eu/

English :

This route, devised as part of the European Cool Noons project, is divided into 2 distinct sequences.

An easy one along the Corniche Kennedy to discover Malmousque and the Parc Valmer.

A sporty one to explore Endoume.

Deutsch :

Diese Strecke, die im Rahmen des europäischen Projekts Cool Noons (« kühle Mittagsstunden ») konzipiert wurde, besteht aus zwei verschiedenen Abschnitten.

Eine leichte Strecke führt entlang der Corniche Kennedy, um Malmousque bis zum Parc Valmer zu entdecken.

Eine sportliche Route, um Endoume zu erkunden.

Italiano :

Questo percorso, ideato nell’ambito del progetto europeo Cool Noons, è suddiviso in 2 sezioni distinte.

Uno facile lungo la Corniche Kennedy per scoprire Malmousque e il Parco Valmer.

Uno sportivo per esplorare Endoume.

Español :

Esta ruta, concebida en el marco del proyecto europeo Cool Noons, se divide en 2 tramos distintos.

Uno fácil a lo largo de la Corniche Kennedy para descubrir Malmousque y el Parc Valmer.

Otro deportivo para explorar Endoume.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17 par Provence Tourisme / Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille