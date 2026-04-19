Les mercredis d’Endoume Le genre Homo n’est plus ce qu’il était. Station Marine d’Endoume Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Les mercredis d’Endoume Le genre Homo n’est plus ce qu’il était.

Mercredi 29 avril 2026 de 19h à 20h30. Station Marine d’Endoume Chemin de la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 19:00:00

fin : 2026-04-29 20:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Le dernier mercredi de chaque mois, à 19h, rencontres citoyennes autour de l’écologie et de l’environnement à la Station Marine d’Endoume

Le dernier mercredi de chaque mois, à 19h, rencontres citoyennes autour de l’écologie et de l’environnement à la Station Marine d’Endoume

Le genre Homo est celui dont nous, Homo sapiens, faisons partie, et est à ce titre un sujet d’étude de longue date en paléoanthropologie. Pourtant, les chercheurs de cette discipline ne savent plus comment le définir. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là, c’est ce que cette conférence tentera d’expliquer.



Intervenant François MARCHAL, chercheur CNRS, Laboratoire Anthropologie bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé (ADES), Aix-Marseille Université. .

Station Marine d’Endoume Chemin de la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43

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English :

The last Wednesday of every month, at 7pm, citizens’ meetings on ecology and the environment at the Endoume Marine Station

L’événement Les mercredis d’Endoume Le genre Homo n’est plus ce qu’il était. Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille