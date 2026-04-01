Concert En Ap[p]arté #1 avec Macha Gharibian et Lionel Suarez Atelier Sevin-Doering Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Concert En Ap[p]arté #1 avec Macha Gharibian et Lionel Suarez

Jeudi 23 avril 2026 de 19h à 20h30. Atelier Sevin-Doering 18 rue Neuve Sainte-Catherine Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:00:00

fin : 2026-04-23 20:30:00

Date(s) :

2026-04-23

La 5e saison des concerts En Ap[p]arté est ouverte !

Entre avril et juillet, la saison des concerts En Ap[p]arté présente une programmation ouverte et décloisonnée, traversant la création contemporaine, les musiques improvisées, le jazz, les musiques électroniques et traditionnelles.



Pour démarrer la série de concerts, un duo piano-accordéon réunissant Macha Gharibian et Lionel Suarez, qui explore les danses du monde comme des récits universels.

Entre leurs deux univers, celui de Macha Gharibian(voix/piano), nourri de jazz et d’héritage arménien, et celui de Lionel Suarez (accordéon), imprégné des musiques populaires et des traditions du bal, de la valse aux rythmes balkaniques, du tango aux mélodies arméniennes, chaque danse raconte une histoire d’humanité, de transmission et de célébration.



Réservation recommandée en raison de la jauge limitée .

Atelier Sevin-Doering 18 rue Neuve Sainte-Catherine Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 79 64 27 communication@pianoandco.fr

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English :

The 5th season of En Ap[p]arté concerts is now open!

L’événement Concert En Ap[p]arté #1 avec Macha Gharibian et Lionel Suarez Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-14 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille