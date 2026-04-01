Récits d’expéditions Radisson Blu Hotel Vieux Port Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Récits d’expéditions

Samedi 25 avril 2026 de 20h à 23h. Radisson Blu Hotel Vieux Port 38 quai rive neuve, 13007, Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Pour les 72h de l’écologie, l’association Un Prétexte organise cette table ronde avec des acteurs engagés pour la protection des mers !

Pour les 72h de l’écologie, l’association Un Prétexte organise cette table ronde avec des acteurs engagés pour la protection des mers !



À propos

4 personnalités engagées pour la défense du milieu marin et de la biodiversité marine seront réunies pour nous parler de leurs expériences lors d’expéditions sur les océans.



De la protection des tortues au transport de marchandises en voilier, ces initiatives nous prouvent que la mer peut être une source d’engagement, de dépassement de soi et d’union pour un monde plus responsable.



Venez rencontrer

Estelle Lefebure de Spero Mare

Deborah Pardo du Parc National des Calanques

Nicolas Rousson de Bourlingue et Pacotille

Margaux Regnier de Wings of the Ocean

Pauline Castaing de Bleu Tomate (animation)



N’hésitez pas à parler de cet événement autour de vous et à suivre Un Prétexte sur instagram @unpretexte.marseille .

Radisson Blu Hotel Vieux Port 38 quai rive neuve, 13007, Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 08 42 28 unpretexte.marseille@gmail.com

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English :

For the 72h de l’écologie (72 hours of ecology), the association Un Prétexte is organizing this round table with people committed to protecting the seas!

L’événement Récits d’expéditions Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille