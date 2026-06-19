Navarrenx

Concert gratuit avec Edantza

Place des Casernes Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Voilà un groupe que vous avez peut-être vu en concert !

Edantza est un orchestre de variétés, rock basque et musiques traditionnelles qui anime les fêtes de villages.

En plein air, sur la Place des Casernes de la cité bastionnée pour ce concert gratuit, Edantza sera précédé en 1ère partie à partir de 19h par Claudio.

Restauration et buvette sur place .

Place des Casernes Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 22 54

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English : Concert gratuit avec Edantza

L’événement Concert gratuit avec Edantza Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Béarn des Gaves