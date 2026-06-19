Concert gratuit avec Edantza Navarrenx
Concert gratuit avec Edantza Navarrenx samedi 20 juin 2026.
Navarrenx
Concert gratuit avec Edantza
Place des Casernes Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Voilà un groupe que vous avez peut-être vu en concert !
Edantza est un orchestre de variétés, rock basque et musiques traditionnelles qui anime les fêtes de villages.
En plein air, sur la Place des Casernes de la cité bastionnée pour ce concert gratuit, Edantza sera précédé en 1ère partie à partir de 19h par Claudio.
Restauration et buvette sur place .
Place des Casernes Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 22 54
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English : Concert gratuit avec Edantza
L’événement Concert gratuit avec Edantza Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Béarn des Gaves
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