Conférence Le roi Louis XV et les Français jusqu’à nos jours mythe et réalités, Pr Frédéric Bidouze, Docteur en histoire moderne Navarrenx vendredi 19 juin 2026.

Navarrenx

Conférence Le roi Louis XV et les Français jusqu’à nos jours mythe et réalités, Pr Frédéric Bidouze, Docteur en histoire moderne

Salle du fronton Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Louis XV (1715-1774) est de nos jours un roi ignoré du public, dans les manuels comme dans le paysage. Le style Louis XV et Versailles ont sans aucun doute mieux survécu au déluge. Le déclin d’une vieille monarchie à l’avant-veille de la Révolution, sa réputation légendaire de souverain dominé par les femmes et incapable de gouverner, un certain recul du royaume en politique étrangère au profit de l’Angleterre, ont pendant longtemps masqué à la fois l’homme, sa politique mais surtout son contexte. Le mythe qui s’est fabriqué de son vivant puis diffusé après sa mort, nous en dit beaucoup sur notre histoire, sur nous-mêmes et au final sur la France. .

Salle du fronton Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine c.h.ar@orange.fr

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English : Conférence Le roi Louis XV et les Français jusqu’à nos jours mythe et réalités, Pr Frédéric Bidouze, Docteur en histoire moderne

L’événement Conférence Le roi Louis XV et les Français jusqu’à nos jours mythe et réalités, Pr Frédéric Bidouze, Docteur en histoire moderne Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Béarn des Gaves