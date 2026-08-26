Concert Greg zlap toute la musique que j’aime Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
vendredi 30 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Concert Greg zlap toute la musique que j’aime
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Après un premier album remarqué, Rock It, l’harmoniciste Greg Zlap signe un spectacle rock authentique et résolument contemporain
.
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr
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English : Concert: Greg Zlap All the Music I Love
Following his acclaimed debut album, *Rock It*, harmonica player Greg Zlap presents an authentic and resolutely contemporary rock show.
L’événement Concert Greg zlap toute la musique que j’aime Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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