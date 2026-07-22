Informations pratiques

Agon-Coutainville

Concert Groove Lab

Place du Maréchal Leclerc Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04 20:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Concert Groove Lab (pop / rock / groove / soul).

Rendez-vous de 18h à 20h, place Maréchal Leclerc, Le Passous à Agon-Coutainville. .

Place du Maréchal Leclerc Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Concert Groove Lab

L’événement Concert Groove Lab Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme