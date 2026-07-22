AGENDA · Agon-Coutainville
Concert Groove Lab Agon-Coutainville
mardi 4 août 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Concert Groove Lab
Place du Maréchal Leclerc Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 20:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Concert Groove Lab (pop / rock / groove / soul).
Rendez-vous de 18h à 20h, place Maréchal Leclerc, Le Passous à Agon-Coutainville. .
Place du Maréchal Leclerc Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
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English : Concert Groove Lab
L’événement Concert Groove Lab Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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