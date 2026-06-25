Concours de châteaux de sable Plage Agon-Coutainville mercredi 22 juillet 2026.

Agon-Coutainville

Concours de châteaux de sable

Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Concours de châteaux de sable petits & grands, dès 4 ans.

Rendez-vous de 14h30 à 16h, plage du Passous à Agon-Coutainville.

Sans inscription. .

Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Concours de châteaux de sable

L’événement Concours de châteaux de sable Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme