Stretching sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville mercredi 22 juillet 2026.

Agon-Coutainville

Stretching sur la plage

Plage du passous Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Gymnastique douce basée sur des étirements des fibres musculaires sur la plage du Passous à Agon-Coutainville.

* En cas de pluie la séance se déroulera au gymnase Pierre Charton.

Du 6 juillet au 28 août, du lundi au vendredi (sauf 14 juillet).

Sans inscription. .

Plage du passous Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Stretching sur la plage

L’événement Stretching sur la plage Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme