UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lopérec

Concert groupe Chakao Latino à la Croisée à Lopérec. Lopérec

vendredi 3 juillet 2026 · Lopérec

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
29590 Lopérec
Département
Finistère
Tarif

Lopérec

Concert groupe Chakao Latino à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Chakao Latino
Vendredi 3 juillet 2026 • ⏰ 21h00
Un concentré de soleil rythmes latino, danse et bonne humeur. Parfait pour une soirée d’été bien caliente
Cocktails & tapas (en + de nos produits habituels)
Participation solidaire (minimum conseillé 5€)
La Croisée Lopérec   .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert groupe Chakao Latino à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

À voir aussi à Lopérec (Finistère)