Informations pratiques

Lopérec

Concert groupe Chakao Latino à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Chakao Latino

Vendredi 3 juillet 2026 • ⏰ 21h00

Un concentré de soleil rythmes latino, danse et bonne humeur. Parfait pour une soirée d’été bien caliente

Cocktails & tapas (en + de nos produits habituels)

Participation solidaire (minimum conseillé 5€)

La Croisée Lopérec .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

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English :

L’événement Concert groupe Chakao Latino à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ