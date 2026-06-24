Concert groupe Chakao Latino à la Croisée à Lopérec. Lopérec
vendredi 3 juillet 2026 · Lopérec
Informations pratiques
Lopérec
Concert groupe Chakao Latino à la Croisée à Lopérec.
Lopérec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Chakao Latino
Vendredi 3 juillet 2026 • ⏰ 21h00
Un concentré de soleil rythmes latino, danse et bonne humeur. Parfait pour une soirée d’été bien caliente
Cocktails & tapas (en + de nos produits habituels)
Participation solidaire (minimum conseillé 5€)
La Croisée Lopérec .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
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English :
L’événement Concert groupe Chakao Latino à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ