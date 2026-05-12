Concert Groupe Couleur Terre Forum de la plage Le Tréport
Concert Groupe Couleur Terre Forum de la plage Le Tréport samedi 18 juillet 2026.
Le Tréport
Concert Groupe Couleur Terre
Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Un trio métissé, 3 couleurs musicales, 3 identités vocales Venezuela, Bénin, France. À travers des compositions originales, ces trois musiciens partagent leurs émotions avec les publics et questionnent avec humour et poésie le rapport à la nature, aux éléments, aux changements inévitables du monde et du climat. Une ode pétillante et joyeuse dédiée à notre Mère Terre et à tous ses habitants ! .
Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 35
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English : Concert Groupe Couleur Terre
L’événement Concert Groupe Couleur Terre Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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