Concert Groupe Couleur Terre Forum de la plage Le Tréport

Le Tréport

Concert Groupe Couleur Terre

Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Un trio métissé, 3 couleurs musicales, 3 identités vocales Venezuela, Bénin, France. À travers des compositions originales, ces trois musiciens partagent leurs émotions avec les publics et questionnent avec humour et poésie le rapport à la nature, aux éléments, aux changements inévitables du monde et du climat. Une ode pétillante et joyeuse dédiée à notre Mère Terre et à tous ses habitants ! .

Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 35

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English : Concert Groupe Couleur Terre

L’événement Concert Groupe Couleur Terre Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers