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Concert Monkey Cover Vins Histoires de Bières (VHB) Le Tréport

samedi 18 juillet 2026 · Vins Histoires de Bières (VHB) · Le Tréport

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Vins Histoires de Bières (VHB)
Adresse
3 Quai de la Retenue
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Concert Monkey Cover

Vins Histoires de Bières (VHB) 3 Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Concert de Monkey Cover, les grands tubes de la pop et du rock en concert.
Food truck Suckhotaï.
Sur réservation.   .

Vins Histoires de Bières (VHB) 3 Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78 

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English : Concert Monkey Cover

L’événement Concert Monkey Cover Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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