Concert Monkey Cover Vins Histoires de Bières (VHB) Le Tréport
samedi 18 juillet 2026 · Vins Histoires de Bières (VHB) · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Concert Monkey Cover
Vins Histoires de Bières (VHB) 3 Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concert de Monkey Cover, les grands tubes de la pop et du rock en concert.
Food truck Suckhotaï.
Sur réservation. .
Vins Histoires de Bières (VHB) 3 Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78
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English : Concert Monkey Cover
L’événement Concert Monkey Cover Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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