Concert Monkey Cover Vins Histoires de Bières (VHB) Le Tréport

samedi 18 juillet 2026 · Vins Histoires de Bières (VHB) · Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Concert Monkey Cover

Vins Histoires de Bières (VHB) 3 Quai de la Retenue Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concert de Monkey Cover, les grands tubes de la pop et du rock en concert.

Food truck Suckhotaï.

Sur réservation. .

Vins Histoires de Bières (VHB) 3 Quai de la Retenue Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 40 21 78

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English : Concert Monkey Cover

L’événement Concert Monkey Cover Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers