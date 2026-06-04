Exposition Collectif d’artistes Peintures Sculptures Dessins Forum de la plage Le Tréport mardi 7 juillet 2026.

Le Tréport

Exposition Collectif d’artistes Peintures Sculptures Dessins

Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Le collectif d’artistes composé de J.P Georgin, B. Chevallot, Kaia KIIK, S. Vengud et J.C Boudier vous propose une exposition de peintures, sculptures, dessin… Vernissage prévu le mardi 7 juillet à 18h30 pour l’ensemble des artistes.

Gratuit. .

Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31 mkorber@ville-le-treport.fr

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English : Exposition Collectif d’artistes Peintures Sculptures Dessins

L’événement Exposition Collectif d’artistes Peintures Sculptures Dessins Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers