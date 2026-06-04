Exposition Collectif d’artistes Peintures Sculptures Dessins Forum de la plage Le Tréport
Exposition Collectif d’artistes Peintures Sculptures Dessins Forum de la plage Le Tréport mardi 7 juillet 2026.
Le Tréport
Exposition Collectif d’artistes Peintures Sculptures Dessins
Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Le collectif d’artistes composé de J.P Georgin, B. Chevallot, Kaia KIIK, S. Vengud et J.C Boudier vous propose une exposition de peintures, sculptures, dessin… Vernissage prévu le mardi 7 juillet à 18h30 pour l’ensemble des artistes.
Gratuit. .
Forum de la plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31 mkorber@ville-le-treport.fr
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English : Exposition Collectif d’artistes Peintures Sculptures Dessins
L’événement Exposition Collectif d’artistes Peintures Sculptures Dessins Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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