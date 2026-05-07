Guinguette animée par Patrick THUILLIER Forum de la Plage Le Tréport
Guinguette animée par Patrick THUILLIER Forum de la Plage Le Tréport jeudi 2 juillet 2026.
Le Tréport
Guinguette animée par Patrick THUILLIER
Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:00:00
fin : 2026-07-02 18:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Venez danser aux guinguettes de l’été. Tous les mardis et jeudis à partir du 2 juillet au 25 août 2026.
De 16h à 18h30.
Au Forum de la plage.
Gratuit .
Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31
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English : Guinguette animée par Patrick THUILLIER
L’événement Guinguette animée par Patrick THUILLIER Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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