Exposition Perles de troc Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne Le Tréport

Le Tréport

Exposition Perles de troc

Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:30:00

fin : 2027-09-30 19:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Nouvelle exposition au Musée de la perle de verre Perles de troc . Pendant un an, le public pourra découvrir une nouvelle collection consacrée aux Perles de troc . II s’agit des perles de verre fabriquées, au cours des derniers siècles, dans le Proche et Moyen Orient et en Europe (Venise, Bohème, Allemagne et France), destinées au commerce de traite et aux échanges commerciaux coloniaux.

Objets de prestige, de luxe et de richesse, de beauté et de protection, elles servaient aussi de monnaie dans des régions du monde, comme l’Afrique subsaharienne qui méconnaissait la fabrication du verre. Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Vernissage, le jeudi 2 juillet 2026.

Entrée Gratuite. .

Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 14 05 52 mots.perles@gmail.com

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English : Exposition Perles de troc

L’événement Exposition Perles de troc Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers