Fête des terrasses Atelier noir sur blanc Espace Social et Culturel l’Ancrage Le Tréport vendredi 10 juillet 2026.

Le Tréport

Fête des terrasses Atelier noir sur blanc

Espace Social et Culturel l’Ancrage Chemin des Veillées Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

Venez participer à la réalisation du séchoir géant. Installation artistique originale exposée lors de la fête des Terrasses le 29 juillet 2026.

Facile, accessible et ouverte à toutes et tous ; des vêtements blancs habillés de vos mots, de vos dessins et de vos photos qui flotteront au vent. Les tee-shirts seront à votre image.

Les ateliers animés sont gratuits pour toutes et tous et pour tous les âges. Sur inscription. .

Espace Social et Culturel l’Ancrage Chemin des Veillées Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 06 50 lancrage@wanadoo.fr

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English : Fête des terrasses Atelier noir sur blanc

L’événement Fête des terrasses Atelier noir sur blanc Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers